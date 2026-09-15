»Zahodni Balkan mora čim prej v EU«

Evropska unija mora pospešiti vključevanje držav Zahodnega Balkana, Italija pa bo pri tem igrala aktivno vlogo. To je bilo glavno sporočilo foruma Observatorija za jugovzhodno Evropo (SEE), ki je dopoldne potekal v Trstu. Italijanski zunanji minister in podpredsednik vlade Antonio Tajani je skupaj s črnogorskim zunanjim ministrom Ervinom Ibrahimovićem poudaril, da mora biti približevanje Zahodnega Balkana Evropski uniji med prednostnimi nalogami evropske politike.

Ibrahimović je predstavil ambicijo Črne gore, da bi pogajanja za članstvo zaključila do leta 2026 in postala članica EU leta 2028. Tajani je ocenil, da je tudi leto 2028 »že prepozno«, ter napovedal nadaljnjo podporo Italije procesu evropskega povezovanja regije. Po njegovih besedah Zahodnega Balkana ne smemo prepustiti drugim globalnim akterjem, predvsem Rusiji, Kitajski in Turčiji. Predolgo odlašanje z evropsko perspektivo bi namreč lahko povečalo njihov vpliv v regiji.

Tajani je posebej izpostavil napredek Črne gore in Albanije ter poudaril, da članstvo Ukrajine in Moldavije ne sme biti razlog za dodatno zavlačevanje pristopa držav Zahodnega Balkana. Tajani pri tem raje govori o »ponovni združitvi Evrope« kot o širitvi EU, saj se mu izraz »širitev« zdi preveč obremenjen s kolonialnim pristopom. Sporočilo Italije je jasno: Zahodni Balkan naj ne čaka več – njegova prihodnost je v Evropski uniji.