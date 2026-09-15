Večerne plovbe med Trstom in Miljami do 10. oktobra

Večerne plovbe med Trstom in Miljami, za katere skrbi ladjarsko podjetje Delfino Verde, bodo na voljo še za dodaten mesec dni, sporoča lokalni prevoznik Trieste Trasporti.

Večerne plovbe v poletnih mesecih so postale stalnica, konec obratovanja večernih povezav sicer celoletne linije je bil predviden v teh dneh. Turisti in krajani pa bodo do jesenske regate Barcolana le imeli na voljo tri dodatne povezave v vsako smer ob nedeljah in praznikih, dve pa ob delavnikih. Iz Trsta odpluje ladja ob 19.45 (le ob nedeljah in praznikih), 21. uri in 22.15, iz Milj pa ob 20.20 (le ob nedeljah in praznikih), 21.35 in 22.50. Ob delavnikih sta le dve dodatni plovbi, ker je na voljo še redna večerna plovba.

9. in 10. oktobra, torej med koncem tedna Barcolane, bosta na voljo še dodatni plovbi opolnoči iz Trsta in ob 00.30 iz Milj. To bo olajšalo obisk večernih prireditev, povezanih s priljubljeno regato.