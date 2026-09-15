252 zapornikov namesto 150, primanjkuje tudi za petino paznikov

Po poletnem premoru se je vrnil tržaški mestni svet in takoj v središče postavil vročo temo, ki že mesec dni vznemirja občane: platane v velikih mestnih koritih. Na občinskega odbornika za urbanizem Micheleja Babudra sta vprašanja naslovila Riccardo Laterza iz gibanja Zdaj Trst in Rosanna Pucci iz Demokratske stranke.

Zanimalo ju je, koliko od prvotnih 13 dreves je bilo že zamenjanih, saj se je izvajalec zavezal k nadomestitvi odmrlih primerkov. Pristojni odbornik je odgovoril, da so bila do zdaj zamenjana štiri drevesa: eno na Trgu Venezia in tri na Ponterošu. Opozicijska svetnika sta projekt označila za neuspešnega in izrazila upanje, da bo občina pri podobnih posegih v prihodnje ravnala previdneje. V nadaljevanju seje so mestni svetniki na pobudo Laure Famulari (DS) počastili spomin na pred dnevi preminulo političarko Emmo Bonino. Nato je besedo prevzela varuhinja pravic zapornikov, ki vsako leto v tem času predstavi stanje v tržaškem zaporu, kjer se soočajo z vse težjimi razmerami.

Po letnem poročilu Elisabette Burla je bilo konec julija v tržaškem zaporu Ernesto Mari 252 oseb, čeprav je uradna kapaciteta zavoda 150 ljudi. Poročilo, ki zajema obdobje od 26. julija 2025 do 26. julija 2026, opozarja, da težave niso nove, vendar postajajo vse izrazitejše. Prostorska stiska, pomanjkanje zaposlenih, težave pri zdravstveni oskrbi, premalo možnosti za delo ter pomanjkanje stanovanj za osebe po prestajanju kazni ustvarjajo začaran krog, ki otežuje tudi njihovo ponovno vključevanje v družbo.

Razmere dodatno slabšajo dotrajani prostori. Poleti so bile temperature v notranjosti zavoda po poročilu izjemno visoke in so dosegle tudi okoli 40 stopinj. Pomanjkanje prostora spremlja kadrovska podhranjenost. V zaporu je predvidenih 160 paznikov, dejansko pa jih je bilo 124. Manjka torej petina kadra. Poročilo navaja zamude pri specialističnih pregledih, težave s prevozi v bolnišnice, vprašanja glede terapij, posebno skrb pa vzbuja duševno zdravje. V zaporu je veliko ljudi s psihiatričnimi težavami in težavami z odvisnostmi, potrebe pa so po oceni varuhinje večje od razpoložljivih zmogljivosti.