Predstavnik proticepilcev na čelu občinske komisije za transparentnost

Tržaška občinska komisija za transparentnost, ki po tradiciji pripada opozicijskim strankam v mestnem svetu, ima novega predsednika. To je postal Ugo Rossi (Skupaj svobodni), ki se je sprva otepal te funkcije v tem letu, a zdaj, ko je bil z glasovi Giovannija Barba (DS), Giorgie Kakovic (Zdaj Trst), Alessandre Richetti (G5Z)in Alberta Pasina (Punto Franco) izvoljen, bo predsedniško mesto sprejel in funkcijo izvajal ponosno. Na enem od prvih sestankov komisije, ki ga bo sklical, bo v fokus postavil razpis za oddajo javnega naročila za ureditev javne razsvetljave. Ugo Rossi je v mestnem svetu večkrat izrazil svoje nasprotovanje podeljevanje koncesij zasebnikom. »Počaščen sem, da sem postal predsednik te komisije. Sprva tega položaja nisem hotel prevzeti to leto, ker sem vpleten v več sodnih postopkov. A zdaj, ko sem bil imenovan, ne nameravam odstopiti,« nam je po telefonu dejal Rossi.

Pot do imenovanja novega predsednika komisije za transaparentnost je bila vse prej kot enostavna. Prvo leto v novem mandatu Roberta Dipiazze je komisijo vodila Alessandra Richetti (G5Z), v zadnjem letu je to čast imel Alberto Pasino (Punto Franco), letos pa naj bi bila kandidata Giorgia Kakovic (Zdaj Trst) in Ugo Rossi (Insieme liberi).Na zadnjem sestanku ni bilo z nobene strani navdušenja za prevzem predsedniškega mesta, ker bi bilo vsem opozicijskim strankam ljubše, po neuradnih virih, da bi to komisijo vodili v zadnjem letu Dipiazzovega mandata. Zato je vzniknil predlog, da bi komisijo vse do takrat, ko bi stranke našle kompromis, vodil še naprej Pasino.

A to ni mogoče. Na včerajšnjem sestanku je generalni sekretar Občine Trst Giampaolo Giunta razložil, da pravilnik tega ne dopušča.