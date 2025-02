V prvih urah 15. februarja so policisti po nalogu tržaškega kvestorja Pietra Ostunija pregledali 117 voznikov in voznic. Zasačili so 4 posameznike, ki so pregloboko pogledali v kozarec.

Enemu je preizkus z etilometrom pokazal 1,5 g/l krvi, eni med 0,81 in 1,5 g/l krvi, dvema pa med 0,51 e 0,8 g/l krvi.