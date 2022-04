Prehod v samostojno življenje s socialno službo

Prestop v polnoletnost je za nekoga, ki nima podpore staršev ali drugega družinskega člana, lahko zelo zahtevno obdobje, predvsem če izhaja iz okolja, kjer je že kot otrok in najstnik odraščal v t.i. socialno ogroženi družini. Ne morejo namreč vsi računati na podporo mame in očeta ali dedkov in babic, ki ljubeznivo spremljajo sinove in vnuke v vsaki življenjski fazi.

Ministrstvo za socialne politike je pred tremi leti s projektom Care Leavers uvedlo novo podporo za mlade med 18 in 21 let, ki so se primorani osamosvojiti, ker je tako odredilo sodišče. Gre za mlade, katerih starši ne morejo poskrbeti in se zato naslanjajo na storitve, ki jih ponuja država oz. ozemlje, na katerem živijo. Vsedržavni projekt spremlja upravičence pri študijih, iskanju dela in bivališča. S pomočjo mentorja spoznajo vse, kar jim ponuja ozemlje in s finančnim prispevkom do 9360 evrov letno lahko krijejo osnovne stroške samostojnega bivanja.

Pogoji za vključitev v program so strogi, predvsem za mlade, ki si sami ne morejo pomagati. Ministrstvo namreč ne sprejema kandidatov, ki so tako ali drugače vpleteni v kazenske postopke ali mladih s posebnimi potrebami, katerim so invalidnost pravno priznali po zakonu 104.

»Stroga izbira, v kateri se ne prepoznamo. Tržaška socialna služba ima dolgo tradicijo, ki sloni na kakovosti in prizadevanju,« je v pogovoru za Primorski dnevnik povedal Paolo Taverna, pedagog, nekoč vzgojitelj, pri tržaški socialni službi odgovoren za mladoletne in za omenjeni postopek prehajanja v odraslo življenje. »Ni jih veliko, a potrebni so naše podpore. Iz družine so morali oditi verjetno že pred 18. letom starosti, ker jih starši niso bili sposobni vzgajati in je sodišče zanje odredilo, da gredo stran.« Taverna je pojasnil, da si tržaška socialna služba zelo prizadeva, da bi družin ne razšla. Staršem pomagajo na več načinov.