Preiskovana, ker sta hudo bolni Tržačanki pomagala do asistiranega samomora

Ker sta gospe Lucii pomagala, da je v Švici prišla do samomora z zdravniško pomočjo, sta se predsednik društva Coscioni Marco Cappato in prostovoljec društva Soccorso civile Matteo D’Angelo znašla na zatožni klopi. Tržaško tožilstvo je proti njima sprožilo preiskavo. Oba preiskovanca sta na tržaški kvesturi junija sama podala prijavo, D’Angela preiskujejo, ker je pokojnico pospremil v Švico, Cappata pa, ker je organiziral potovanje.

80-letna Lucia je trpela za napredujočo nevrodegenerativno boleznijo, zaradi katere je postopoma izgubila samostojnost. Potrebovala je neprekinjeno pomoč pri vsakodnevnih opravilih kot so jemanje zdravil in hranjenje. Avgusta lani je s podporo društva Coscioni pri zdravstvenem podjetju Asugi vložila zahtevo za preverjanje pogojev za dostop do asistiranega samomora, vendar so prošnjo zavrnili. Marca letos je zaprosila za ponovno presojo. Asugi je opravil nov pregled, a odgovora do konca maja ni poslal. Gospa, naveličana trpljenja, se je tako 1. junija v hudih mukah z aktivistoma Matteom D’Angelom in Antonello Lauvergnac odpravila v Švico.