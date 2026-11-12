Andrejev sejem bo trajal štiri dni

Gorici bosta v soboto, 28. novembra, zažareli. Praznične luči bodo v obeh mestih prižgali sočasno - ob 17. uri. V Gorici bo slovesnost v Garibaldijevi ulici, kjer bo župan Rodolfo Ziberna skupaj z drugimi predstavniki oblasti simbolično pritisnil na gumb. S prižigom luči se bo začel tradicionalni Goriški december, ki bo na mestne ulice najprej privabil obiskovalce Andrejevega sejma, na zadnji dan leta pa bo na Travniku silvestrovanje na prostem.

V goriških ulicah in na trgih so praznično razsvetljavo že namestili. Luči bodo zasijale od železniške postaje do Trga Evrope, ponekod pa bodo letos prvič na ogled tudi okraski novih oblik. Na skupnem trgu bosta za praznično ureditev poskrbeli obe mesti. Ziberna je ob napovedi sočasnega prižiga luči povedal, da Gorica in Nova Gorica pripravljata še druge skupne pobude, s katerimi želita nadaljevati sodelovanje v okviru dediščine GO! 2025.

»Z Goriškim decembrom želimo na goriške ulice znova prinesti praznično vzdušje, vedrino in nasmehe ter družinam, prebivalcem in obiskovalcem omogočiti, da skupaj doživijo čar božiča,« je povedal Ziberna. Po njegovih besedah sta sočasni prižig luči in ureditev Trga Evrope priložnost, da mesti tudi po letu, v katerem sta skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture, ohranita sodelovanje pri prireditvah, namenjenih prebivalcem na obeh straneh meje.

Stojnice letos štiri dni

Celoten program bodo na goriški občini predstavili čez nekaj tednov, občinski odbornik za večje prireditve Luca Cagliari pa je že napovedal datume najbolj obiskanih decembrskih dogodkov. Prvi po prižigu luči bo na vrsti Andrejev sejem. Stojnice bodo odprli v soboto, 5. decembra, na sejmu pa bodo ostale do vključno torka, 8. decembra. Vrtiljaki bodo začeli obratovati isti dan kot stojnice in se bodo v mestu zadržali še do nedelje, 13. decembra. Na vrtiljake bo tako mogoče iti dva konca tedna zapored.

Po sejmu bodo na vrsti božične prireditve. V soboto, 19. decembra, bodo na Travniku prižgali luči na velikem božičnem drevesu. Jelke in drugo praznično okrasje bodo postavili tudi po mestnih četrtih. Travnik bo znova v središču dogajanja v četrtek, 31. decembra, ko bodo na njem pričakali novo leto. Silvestrovanje na osrednjem mestnem trgu, ki je v zadnjih letih postalo stalnica prazničnega programa, bo vrhunec letošnjega Goriškega decembra.

»Goriški december je vselej pomemben dogodek v življenju mesta. Z njim želimo poživiti ulice in trge ter ustvariti priložnosti za srečevanje, pri tem pa posebno pozornost namenjamo najmlajšim in družinam,« je povedal Cagliari. Na občini si obetajo, da bo decembrski obisk koristil tudi mestnim trgovcem. Prireditve nastajajo v sodelovanju s krajevnimi društvi, ponudniki, ustanovami in župnijami, ki se po navedbah občine v vse večjem številu vključujejo v pripravo programa.

Odbornik se je zahvalil sodelujočim pri organizaciji in občinskim uradom, ki že dlje časa skrbijo za načrtovanje in usklajevanje prireditev. Kot je poudaril, je treba pri sestavljanju programa uskladiti delo številnih organizatorjev, saj bodo dogodki potekali na različnih prizoriščih po mestu. Podrobnosti o prireditvah med Andrejevim sejmom in silvestrovanjem bodo znane ob predstavitvi celotnega programa.