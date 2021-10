Preklicali petkov in sobotni shod proti covidnemu potrdilu

Medtem ko so se v Trstu vsi pripravljali na vroči petek, ko naj bi ob 14. uri mestne ulice preplavilo več tisoč nasprotnikov covidnega potrdila, so demonstracijo na vrat na nos preklicali. Kvestura je sporočila, da je bila napoved shoda umaknjena, kar pomeni, da so se za preklic odločili sami organizatorji. Odbor 15. oktober je v sredo napovedal petkov shod in prejel dovoljenje kvesture, danes pa je napoved shoda umaknil. Preklical je tudi sobotni shod na Velikem trgu.

V videoposnetku se je oglasil glasnik odbora Stefano Puzzer, sledilo je še sporočilo za medije. Puzzer je razložil, da so se za ta korak odločili, ker naj bi bilo v Trst namenjenih "več sto ljudi, ki hočejo pokvariti vse naše napore in zvrniti krivdo na Odbor 15. oktober". "Ostanite doma, ne prihajajte v Trst, bom prišel jaz v vaša mesta. Zaupajte mi," je še dejal Puzzer in sporočil, da sta tako petkov kot sobotni shod preklicana, medtem ko je potrjen sobotni sestanek z vladnimi predstavniki.

Odbor je v sporočilu k temu dodal, da so se za to potezo odločili iz odgovornosti. "Danes smo prejeli potrjene in skrb vzbujajoče informacije o prihodu številnih nam neznanih skupin, tudi iz drugih evropskih držav, ki nameravajo izvajati nasilje" v znamenju nove strategije napetosti in nasprotujočih si ekstremizmov. Tudi zaradi ponedeljkovih dogodkov pred pristaniščem, ko so se vmes znašli nedolžni ljudje, želi odbor zagotoviti vsem največjo varnost. Sami se že takoj ograjujejo od morebitnih nasilnih dejanj in verjamejo, da bodo policijske sile znale izolirati nevarne osebe.