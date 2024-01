Premiera Turkovega filma Kino Volta

Tržaški filmski festival bo jutri (v nedeljo, 21. januarja) ob 11. uri v gledališču Miela premierno predvajal film Kino Volta, ki ga je posnel slovenski režiser iz Trsta Martin Turk. V trijezičnem igranem dokumentarnem filmu nastopajo tržaški in tuji igralci (protagonista sta Danijel Malalan in Nikla Petruška Panizon) ter ga bogatijo intervjuji poznavalcev Joycea in 20. stoletja v Trstu. Turk je v intervjuju spregovoril o tem, kako je potekalo snemanje in razkril, kaj mu pomeni domači filmski festival.

Film pripoveduje o tržaških podjetnikih, ki so skupaj z Jamesom Joyceom odprli prvi kinematograf v Dublinu.

