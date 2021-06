Prenovili bodo Cesto za Hudo leto

Vse kaže, da ima slabo stanje Ceste za Hudo leto štete dneve. Občina Trst je namreč sporočila, da se bo z jutrišnjim dnem začelo asfaltiranje ceste, konkretno tistega odseka, ki gre od vhoda na območje tržaškega golf kluba do Padrič oz. križišča s pokrajinsko cesto št. 1, ki teče skozi vas. V prenovo je občinska uprava vložila 63.681,55 evra, katerim je treba dodati še davek na dodano vrednost, nad načrtom in deli, ki jih bo izvajalo podjetje Rosso iz Trsta, pa bosta bdela inženirja Lea Randazzo in Luca Frolin.

Na občini predvidevajo, da bo prenova ceste z asfaltiranjem trajala približno sedem delovnih dni: najprej bodo postrgali stari asfalt in sanirali najbolj vidne udarne jame, nato bodo namestili nov asfalt, na koncu pa še poskrbeli za obnovo talne signalizacije. Zaradi tega bo cesta v času del zaprta za promet od 8. do 18. ure, vožnja pa bo dovoljena tamkajšnjim stanovalcem za odhod v službo oz. šolo in vračanje ter intervencijskim vozilom.