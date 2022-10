Prepovedi mnogi tovornjaki ne spoštujejo

Tovornjaki ustvarjajo kar nekaj skrbi na državni cesti št. 14 med mejnim prehodom pri Pesku in križiščem s Cesto za Bazovico (tako imenovano križišče na H). Varnost pešcev je večkrat pod vprašajem, je razložil podpredsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Matia Premolin (SSk - Punto franco), ki se je v svetniškem vprašanju lotil širšega problema težkih vozil na tem območju. Pri križišču s Cesto za Bazovico pa tudi v neposredni bližini šohta ni prehodov za pešce, pločnikov ali krožišč, ki bi vsaj delno upočasnili promet, je razložil.

Težave so nastale, ker številni vozniki zlasti ob določenih popoldanskih in večernih urah ne spoštujejo dogovora tržaškega župana Roberta Dipiazze oziroma družbe Anas iz leta 2017, pri katerem sta sodelovali tudi občini Dolina in Hrpelje-Kozina. Ta težjim tovornjakom prepoveduje vožnjo na regionalnih in pokrajinskih cestah, se pravi tudi na cesti, ki pelje s Peska in Bazovice proti Trstu oziroma Ključu nad Lonjerjem. Tisti, ki so namenjeni v Slovenijo, na italijanski strani v bistvu ne bi smeli zapustiti hitre ceste. Tisti, ki prihajajo iz Moščenic in so namenjeni v smer Reke, bi morali zaviti proti Fernetičem ali nadaljevati do Škofij, kjer tako ali drugače nadaljujejo pot na slovenskem avtocestnem omrežju. Tako v Sloveniji kot Italiji veljajo izjeme za krajevne tovornjake, ki delujejo na čezmejni ravni.