Preprodajalce kokaina obsodili na 70 let zapora in pol milijona evrov kazni

Tržaško sodišče je devet ljudi, obtoženih preprodaje kokaina, obsodilo na skupnih 70 let zapora in na plačilo več kot pol milijona evrov kazni. Gre za državljane Tunizije A.K., K.M. in E.C.E.S., ki so prejeli po 10 let zaporne kazni in po 100.000 evrov denarne kazni vsak, državljana Tunizije T.Y. in N.A. (9 let in 90.000 evrov ter 6 let in 60.000 evrov), državljane Albanije V.S., C.R. in D.B. (8, 7 in 5 let zapora) ter italijansko državljanko C.J., ki so jo obsodili na 5 let zapora in ji naložili 80.000 evrov kazni.

Policisti so v sklopu preiskave, ki se je začela v avgustu leta 2021, zasegli 1,7 kilograma kokaina in aretirali 13 ljudi. Člani skupine so kokain prodajali v Trstu, v različnih mestnih predelih, med drugim v mestnih parkih in na zelenicah, kjer so drogo pogosto tudi skrivali. Policisti so s temeljitim večmesečnim preiskovalnim delom, pri katerem so uporabili tudi tehnične pripomočke, pridobili številne dokaze in med drugim odkrili nekaj skrivališč kokaina. Nekaterim kupcem so mamilo tudi zasegli. Med preiskavo, ki jo je vodilo tržaško državno tožilstvo, so tudi odkrili oskrbovalca droge. V Padovi so izsledili državljana Tunizije, na območju Benetk pa združbo albanskih državljanov.