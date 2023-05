Pretep na Trgu Goldoni

Trg Goldoni je bil danes nesrečno prizorišče popoldanskega pretepa. Italijanski državljan, 63-letni moški, naj bi branil sina pred napadom 20-letnega egipčanskega državljana. Ta, poročajo iz kvesture, naj bi pred dnevi oropal njegovega sina, ki je bil včeraj prisoten na trgu. Sin je roparja prepoznal, se mu približal in zahteval nazaj denar. Prišlo je do kreganja in egipčanski državljan je udaril mladeniča v levo oko, očeta pa v nos. Pred prihodom policije, ki dogajanje preiskuje s pomočjo tamkajšnjih nadzornih kamer, je pobegnil. Na kraj so prišli tudi reševalci službe 118 in karabinjerji.