Pretepel in oropal rojaka

Karabinjerji iz Nabrežine so na avtobusu, ki je vozil iz Italije, prestregli 38-letnega romunskega državljana na begu in ga aretirali. V zaporu mora prestati 3 leta in 11 mesecev zaradi ropa in telesnih poškodb. V Brescii je leta 2007 skupaj s prijateljem pretepel in oropal moškega, sicer njegovega rojaka. Pobrala sta mu usnjeno jakno, mobilnik in 50 evrov gotovine. Moški je pred zaključkom sodnega postopka pobegnil in so se za njim izgubile vse sledi. Nabrežinski karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor.