Pretepla moškega in mu ukradla mobitel

Lokalne policiste, ki so bili na nočnem delu v Terezijanski četrti, so mimoidoči pred nekaj tedni, točneje, 31. oktobra, opozorili, da je v Ulici Milano prišlo do hudega pretepa pred enim od tamkajšnjih lokalov.

Tam jih je ustavil tuji moški, ki je imel rane na obrazu in glavi, in jim razlagal, da sta mu moška ukradla mobitel in mu grozila z nožem ter zbežala.

Lokalni policisti so s pomočjo opisa, ki ga je podala žrtev, izsledili moška in ju aretirali. Gre za gruzijska državljana, 27-letnega N.B. in 36-letnega D.K., ki so ju lokalni policisti odvedli na policijsko postajo.

Moška so aretirali, za D.K. so odredili hišni pripor, N.B. pa so odvedli v tržaški zapor. Ukradeni mobitel so takoj vrnili žrtvi tatvine. Ta je bil hospitaliziran v katinarski bolnišnici zaradi ran, ki sta mu jih povzročila tatova.