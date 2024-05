Pretihotapil čez mejo družino s tremi otroki

Lokalni policisti so zaradi spodbujanja nezakonitih migracij aretirali še četrtega tihotapca v zadnjih desetih dneh. V petek, 24. maja, so na tržaškem Krasu po krajšem zasledovanju ustavili avtomobil poljskih registrskih tablic, ki je, kot kaže, prispel iz Slovenije. Na njem je voznik prevažal kurdsko družino, starša in tri otroke, med katerimi dva mladoletna, ki niso imeli potrebnih dokumentov za vstop v državo. Avtomobil so ustavili v popolni varnosti, četudi so bili na kraju številni mimoidoči.

Tihotapca migrantov so aretirali. Gre za 60-letnega državljana Ukrajine S.Y.. Prepeljali so ga v tržaški zapor. Družina migrantov, vsi so bili na srečo v dobrem stanju, je zaprosila za mednarodni azil.