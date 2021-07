Tržaška univerza in deželni zavod za upravno decentralizacijo (EDR) sta se podala na pot obnove bazena šolskih zavodov Da Vinci, Carli, Sandrinelli in Oberdan pri Sv. Jakobu. Poslopje v Ulici Veronese je od šolske stavbe ločeno. V prvem nadstropju se nahaja telovadnica, ki so jo predali namenu leta 2011 in jo redno uporabljajo, v pritličju pa je bazen, v katerem je zadnji plavalec v vodo skočil ob koncu devetdesetih let.

»Večje območje, na pokritem in prostem, želimo obnoviti in pri tem upoštevati zahteve šolskih zavodov ter želje občank in občanov, ki potrebujejo prostore za skupno doživljanje časa v urbanem okolju,« je povedal rektor tržaške univerze Roberto di Lenarda na predstavitvenem srečanju, ki je potekalo v prostorih tržaške univerze. Ta se bo za oblikovanje projekta naslonila na oddelka za inženirstvo in arhitekturo.

Zavoda ne bosta sodelovala le pri iskanju novih idej za preureditev nekdanjega bazena, ampak ustvarila širši projekt, v katerega nameravajo, v sodelovanju s tržaško občino in šolami, vključiti preoblikovanje širšega urbanega območja, kjer deluje več šol in kjer je že danes nekaj urejenih zelenih območij.