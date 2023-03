Preverjali bi lahko, če je bil Ali Kashim prišteven

Proces proti 23-letnemu Ali Kashimu, ki je v noči na 8. januar 2022 v bed&breakfastu v Ulici Rittmeyer z vrvico zadavil 17-letnega Roberta Trajkovića in umor priznal, bi lahko tik pred koncem postregel z nepričakovanim zasukom. Tržaško porotno sodišče, ki mu predseduje Enzo Truncellito, bo moralo namreč presoditi, če bo lahko psihiater preverjal prištevnost obtoženca.

Kashimova odvetnika Antonio Cattarini in Mariapia Maier sta namreč zahtevala psihiatrično ekspertizo, s katero bi bolje razumeli psihično in zdravstveno stanje obtoženca. Današnja obravnava je po njunem mnenju dokazala, da je nasilno ravnanje očeta, ki se je nanj znašal vse od otroštva, močno vplivala nanj in njegov razvoj in se je to zrcalilo tudi v odnosu z bivšo zaročenko Letizio, zaradi katere je ubil Trajkovića. Bil bi namreč ljubosumen, ker se je ta družil z njegovim nekdanjim dekletom.

Sodniki bodo odgovor sporočili 17. aprila, ko bo torej znano, če je po njihovi oceni potrebna presoja psihiatra. Robertovi starši in družina so bili nad tovrstno odločitvijo zelo prizadeti, saj verjamejo, da je bil Kashim, ko je ubil mladega Roberta prišteven in gre zanje le za dodaten udarec v že tako tragični zgodbi, ki jih je povsem uničila, so povedali.

