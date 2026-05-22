Iskanje
Previsok tovornjak na cesti med Opčinami in Colom trčil v most

Cesto so zaprli za promet

Spletno uredništvo |
Col |
22. maj 2026 | 9:31
    Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
Na cesti med Opčinami in Colom je danes zgodaj zjutraj tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal dve palmi, zaradi prekomerne višine v podvozu trčil v most pri nekdanji železniški postaji pri openskih Štajbcah. Pred mostom je sicer cestni znak, ki prepoveduje vožnjo vozilom, ki presegajo 3,15 metra višine. Voznik se ni poškodoval, nastala pa je večja gmotna škoda.

Cesto so zaprli za promet (FOTODAMJ@N)
Posredovali so gasilci in lokalni policisti. Tovornjak še odstranjujejo, kaže da bo postopek trajal dalj časa. Cesto med Opčinami in Colom so zaprli za promet.

