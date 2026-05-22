Previsok tovornjak na cesti med Opčinami in Colom trčil v most

Na cesti med Opčinami in Colom je danes zgodaj zjutraj tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal dve palmi, zaradi prekomerne višine v podvozu trčil v most pri nekdanji železniški postaji pri openskih Štajbcah. Pred mostom je sicer cestni znak, ki prepoveduje vožnjo vozilom, ki presegajo 3,15 metra višine. Voznik se ni poškodoval, nastala pa je večja gmotna škoda.