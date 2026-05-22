Večji tovornjak se je zagozdil tudi v ozki Ulici Scoglio

Na Tržaškem danes za tovornjake ni ravno srečen dan. Po jutranjem trčenju v most na cesti med Opčinami in Colom, o katerem smo poročali, je bil zjutraj drugi večji tovornjak vpleten v nenavadno nezgodo. V križišču ob tržaški univerzi je namreč obrnil v Ulico Scoglio, ki se zlasti v drugem delu, nad nakupovalnim središčem Il Giulia zoži in je povsem neprimerna za večja vozila. Tam se je zagozdil in ni mogel več naprej. Vozniku ni preostalo drugega, kot da pokliče na pomoč. Na kraju so lokalni policisti in gasilci. Reševanje iz zagate bo počasno in težavno. Nastali so zastoji.