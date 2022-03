Gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118 so danes zjutraj malo po 10. uri posredovali pri Botaču v Dolini Glinščice, kjer je vojaška patrulja opazila mladega migranta v težavah. Zdravstveno osebje je na kraju ugotovilo, da ga je obšla lažja slabost, toda njegovo zdravstveno stanje se je na srečo kmalu izboljšalo in ni bil potreben oskrbe. Prepeljali so ga na kvesturo za vse potrebne dokumente za azil.