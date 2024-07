Gorski reševalci iz Trsta so danes ob 14. uri posredovali v kopališču pri Botanjku, kjer se je poškodoval starejši moški. S steze je padel v globino kakih treh metrov skoraj do morja. Drugi kopalci, ki so ga opazili, so poklicali na pomoč. Na kraj so peš prispeli štirje gorski reševalci in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je moškega stabiliziralo, nato so ga z vitlom potegnili na helikopter in odpeljali v bolnišnico. Zdravstveno stanje poškodovanega moškega ni znano.