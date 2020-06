Pri Botanjku zašel s poti in poklical na pomoč

Gorska reševalska služba je prejela klic osebe, ki je poklicala na pomoč s skalnate pečine nad Botanjkom med Sesljanom in Nabrežino, ker naj bi ne mogla sama do steze. Na kraj se je odpravila ekipa reševalcev iz Trsta, ob teh so posredovali še gasilci.

Izkazalo se je, da je 34-letni Sardinec, ki je pred kratkim prišel v Trst iz službenih razlogov, poklical enotno številko za klic v sili 112, ko je ob povratku s kopanja pri Botanjku zašel s poti in se znašel na robu kakih 30 metrov visokega previsa, od koder se ni mogel več nikamor premakniti. Reševalci so se spustili do njega, ko so ga našli, se je moški oprijemal drevesa. Zavarovali so ga z vrvmi in ga potegnili na varno.