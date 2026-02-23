Pri Božjem polju se je ponesrečila domačinka

79-letna domačinka je včeraj popoldne padla in se ponesrečila med sprehodom na stezi pri gostilni Hostaria ai Pini na Božjem polju v občini Zgonik. Po poročanju gorskih reševalcev naj bi si zlomila stegnenico. Z njo so bili nekateri družinski člani, ki so poklicali telefonsko številko 112. Gorski reševalci so jo v pol ure, med 16.30 in 17. uro, peš prenesli po približno dvesto metrov ravninski poti preneslo do reševalnega vozila, ki je čakalo na začetku poti. Nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico,