Na Dnevih komedije slavila novogoriška predstava Usje se je dalu

Nagrado za žlahtno komedijo na Dnevih komedije v Celju je prejela predstava Usje se je dalu v produkciji SNG Nova Gorica in Zavoda Scaramouche, nagradi za žlahtna komedijanta pa Patrizia Jurinčič Finžgar in Matija Rupel iz te predstave. Nagrada za režijo je šla v roke Ivanu Plazibatu za uprizoritev Pokojnik, ki je nastala v produkciji MGL.

S podelitvijo nagrad so se v Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje nocoj sklenili 34. Dnevi komedije. V 19 festivalskih dneh se je zvrstilo osem tekmovalnih uprizoritev slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališč, in več kot deset dogodkov v okviru spremljevalnega programa. Tega so sestavljale predstave zunaj tekmovalnega programa, delavnice, umetniške rezidence, predavanja, skupnostni dogodki, pogovori, pomenki ter druge oblike srečevanja gledališča z občinstvom.

Tričlanska žirija, v kateri so bili režiser Jernej Potočan, dramaturginja Tjaša Bertoncelj in igralec Romeo Grebenšek, je nagrado za žlahtno komedijo podelila uprizoritvi Usje se je dalu v režiji Tereze Gregorič in v produkciji Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica in Zavoda Scaramouche.Tej uprizoritvi je najvišjo oceno, skoraj 4,93, podelilo tudi občinstvo, so sporočili organizatorji festivala iz SLG Celje.

V predstavi Usje se je dalu igrata tudi letošnja žlahtna komedijantka in žlahtni komedijant. Patrizia Jurinčič Finžgar je tako nagrado prejela za vlogo Pine, Matija Rupel pa za vloge Jovanija, Uršule in Nika.

Nagrado za režijo je medtem prejel Ivan Plazibat za uprizoritev Pokojnik, ki je nastala v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL). Letos so na festivalu prvič podelili tudi posebno nagrado za premikanje mej komedijskega žanra, in sicer uprizoritvi Zakaj sva se ločila v režiji Žige Divjaka in prav tako v produkciji MGL.

V SLG Celje so danes podelili tudi nagrado Žlahtno komedijsko pero, ki poteka pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje. Na natečaj za izvirno slovensko komedijo je letos prispelo 16 besedil, strokovna žirija v sestavi Katja Gorečan, Urban Kuntarič in Mojca Redjko pa je nagrado podelila Ivi Štefanija Slosar za komedijo Prvič so demokracijo izumili v antični Grčiji, drugič pa v gasilskem domu.