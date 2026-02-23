V dveh trgovinah zasegli 496 nevarnih baterij

Lokalni policisti so v dveh trgovinah v Trstu te dni zasegli 496 kitajskih baterij, ki niso ustrezale zakonskim predpisom. Niso namreč razpolagale s potrebnimi oznakami in informacijami, ki strankam zagotavljajo varno uporabo. Trgovcem so naprtili globo, ki bo lahko dosegla tudi več kot 25.000 evrov, so danes navedli v sporočilu za medije. Preiskava, s katero skušajo odkriti distribucijski kanal nevarnih baterij in skladišča, kjer jih hranijo, se nadaljuje.

Tržaški lokalni policisti so pudarili, da lahko baterije slabe kakovosti in brez jasnih oznak, povzročajo vrsto različnih tveganj. Uhajajo lahko alkalne snovi ali litij, stik z njimi pa lahko povzroči opekline in sorodne poškodbe. Elektronske naprave se lahko poleg tega pokvarijo, poveča se tudi možnost pregrevanja ali kratkega stika, ki lahko privede do požara ali eksplozije, so med drugim našteli.