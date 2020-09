Pri Briščikih prenovili trg z vodnjakom

V petek zvečer so pri Briščikih predali namenu obnovljen trg z vodnjakom, ki ni le odprt prostor sredi vasi, ampak idealen kraj za poletne prireditve, srečanja, krajši oddih med sprehodom po Krasu ali enostavno klepet med sosedi. Občina Zgonik je trg predala v roke vaščanom in KRD Dom Briščiki, ki je na območju najbolj dejavno. O tem priča večer, ki ga je društvo v sodelovanju z občino in Glasbeno matico oblikovalo prav ob predaji. Prisotne je pozdravila županja Monica Hrovatin. O nekdanjem življenju ob štjrni je spregovorila predsednica društva Nadia Škabar. Za glasbene utrinke so poskrbeli učenci Glasbene matice.

Trg je delno tlakovan s kraškim kamnom v polkrožni obliki, delno pa asfaltiran. Dela sta načrtovala arhitekta Paolo Meng in Erika Košuta. Zamislila sta si postavitev zidka v zaokroženi obliki in ustvarila neke vrste gledališča na prostem, primernega za koncerte in druge dogodke.

»Zadovoljni smo z rezultatom, saj je občinska uprava naložila v obnovo trga 75 tisoč evrov iz proračunskega presežka. Obenem gre za prvi strošek, ki smo ga imeli po padcu pakta stabilnosti,« je poudarila županja Monica Hrovatin.