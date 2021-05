Pri čupah odstranili predvsem plastiko (foto)

Prostovoljci okoljevarstvene organizacije Legambiente so v soboto dopoldne ob pomoči društva Trieste Altruista očistili plažo Pri čupah pod Nabrežino. Z naplavljenimi in odvrženimi odpadki so napolnili več vreč, med drugim so našli boje in mreže za gojenje školjk, slamice, steklenice, plastenke, zaščitne obrazne maske, predvsem pa mnogo kosov plastike različnih velikosti. Opazili pa so, da je bilo odpadkov nekoliko manj kot v prejšnjih letih. Delo so opravili v dobrih dveh urah.

Na plaži so skupno našteli 1046 odpadkov. Popis sodi v kampanjo Beach Litter, v okviru katere so prostovoljci na 47 plažah v Italiji v povprečju našli po 783 odpadkov za vsakih sto metrov: to pomeni skoraj osem odpadkov za vsak meter plaže. Onesnaženje morja in obale s plastiko je skupaj s podnebnimi spremembami eden izmed velikih izzivov našega časa, pri Legambiente pa poudarjajo, da predstavljajo proizvodi za enkratno uporabo (vključno s plastenkami in zamaški) kar 42,3 odstotka vseh najdenih odpadkov. Na to vplivajo naše življenjske navade, ki se jih da seveda spremeniti.