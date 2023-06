Pri Fernetičih uporabniku predali šest hektarov velik center

Avstrijska družba Go Asset je v Sežani dokončala največji objekt logističnega centra Adria in ga predala končnemu uporabniku, nemškemu trgovcu Tedi. Naložba je bila vredna 50 milijonov evrov. Prostor meri 62.000 kvadratnih metrov. Predvidoma ga bodo začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta, zaposlili pa bodo več sto delavcev.

Zgradba stoji na zemljiščih ob nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči, ki jih je družba Go Asset odkupila od nekdanje Družbe za upravljanje terjatev bank. Na skupaj približno 33 hektarih zemljišč bodo postavili še dva velika objekta, pri katerih uporabniki še niso znani.

Veliki nemški trgovec z neprehranskimi izdelki Tedi namerava prek Luke Koper in sežanskega logističnega centra izvajati logistično in distribucijsko dejavnost za območje srednje in jugovzhodne Evrope.

Družba Go Asset je začela prostore za logistični center verige Tedi iskati leta 2017. Odločila se je za Sežano. Projekt pa je bil večkrat ogrožen, je na odprtju povedal glavni direktor Go Asset Andreas Liebsch. Zagonski čas za naložbo je trajal skoraj štiri leta. Gradbena dela so bila zapletena, na zemljišču je bilo 15 metrov višinske razlike, na njem pa so po začetku gradnje odkrili kar 24 kraških jam, najgloblja med njimi meri 90 metrov.

Sežanski župan Andrej Sila je dejal, da je to poseben dan za občino, ki postaja prepoznavna na globalnem logističnem trgu. Logistični center po njegovih besedah prinaša neprecenljivo dodano vrednost za občino, državo in celoten obmejni prostor. Investitorje je pohvalil, da so z odprtim delovanjem pregnali začetni skepticizem prebivalcev, ki začenjajo gledati na center kot priložnost.

Član uprave družbe Tedi Jens Brüggeman je na odprtju povedal, da podjetje deluje v 15 državah in bo letos odprlo 3000. poslovalnico. V Sloveniji ima 60 poslovalnic s 400 zaposlenimi.

Direktor podružnice Tedi Logistics Sežana John Falco je napovedal, da bodo zdaj v zgradbo prišle delovne skupine, ki morajo pred začetkom obratovanja pripraviti še marsikaj. Center bo tako začel delovati v začetku leta 2024. Koliko delavcev bodo zaposlili, ni želel povedati.

Župan Sila je zatrdil, da tudi on nima zanesljivih informacij, vendar računa, da bo po koncu izgradnje še dveh preostalih objektov v logističnem centru Adria delalo približno 1000 ljudi. Kot je še dejal, bodo po njegovih informacijah zaposlovali tudi visoko izobražen kader, ne le skladiščnikov.