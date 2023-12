Pri igralih posadili lipo in javor

V Italiji obhajamo 21. novembra nacionalni dan dreves, ki je namenjen razmisleku o naši drevesni dediščini in o temeljni vlogi gozdov in gozdnih površin v našem ekosistemu. Sobivanje z naravo je v sodobnem času vse bolj priporočeno in vse bolj potrebno, zlasti v mestih, kjer drevesa - pljuča planeta - zagotavljajo dobro počutje ljudem.

Pobude, ki se rade zvrstijo ob tem »prazniku«, so sila dobrodošle. Tokrat so se veselili v Križu, kjer so na pobudo vzhodnokraškega rajonskega sveta prejšnji teden pri igralih posadili dve drevesi. Izbira dreves ni bila naključna, je zaupal predsednik Pavel Vidoni - lipa in javor sta namreč trpežni drevesni vrsti in bosta brez težav preživeli tudi nižje temperature, lipa pa je med drugim simbol slovenskega naroda in rojeva cvet, ki ga čebele zelo rade nabirajo. V zemljo so ju pridno pomagali posaditi učenci domače osnovne šole Sirk, ki so dogodek proslavili tudi s pesmijo.

Tržaški občinski svet je sklenil, da bo vsako leto posadil dve drevesi v čast novorojenim dečkom in deklicam na ozemlju vseh sedmih rajonov. Navadno to počenjajo pri šolah oz. tam, kjer se zbirajo otroci in mladina. Lani so drevesi posadili pri vrtcu na Proseku, tokrat pa se pri šoli ni dalo, tako da so izbrali igrala nedaleč od vaškega spomenika padlim v NOB.