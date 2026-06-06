Pri kriškem portiču odkrili poginulega morskega velikana

Uslužbence Miramarskega morskega rezervata so ribiči obvestili o poginuli orjaški ribi, ki so jo zagledali v bližini kriškega portiča. Strokovnjaki so na kraju ugotovili, da gre za večji primerek morskega meseca (Mola mola). Na izpostavljenem boku niso opazili poškodb, zaradi njegove velikosti in teže pa ga niso uspeli obrniti. Pogosto gre namreč za ribo, ki tehta tudi do dve toni. Vzrokov njegovega pogina zato niso uspeli ugotoviti, pri čemer tudi ni moč razjasniti, ali je šlo za naravni pogin ali pa za morebitno poškodbo.

Zlasti večje morske živali tvegajo usodna trčenja, opozarjajo strokovnjaki Miramarskega morskega rezervata, pri čemer lastnike plovil opozarjajo na previdnost in na zmanjšanje hitrosti. Opozarjajo tudi, da morski mesec pogosto plava na boku, kar torej še ne pomeni, da ni živ, ker se segreva pod sončnimi žarki in omogoča pticam, da se prehranjujejo s prilepljenimi zajedalci.

Primerka morskega meseca so v Tržaškem zalivu med drugim zagledali septembra 2024 in maja 2025.