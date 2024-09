Pri marini San Giusto namestili vpojne gobe za čiščenje morja

V okolici marine San Giusto bo morje čistejše. To bo mogoče po zaslugi posebnega kompleta gob za vpijanje kemičnih onesnaževalcev voda. Donacijo je predstavnikom mestne marine izročilo trgovsko podjetje Pam Panorama, ki sodeluje pri projektu Water Defenders Allience in z dobrodelno družbo LifeGate, okoljevarstveno akcijo pa je trgovec začel prav v Trstu. Z njo želijo prispevati k čistejšemu morju in ozaveščanju ljudi o pomenu njegovega varovanja.

Kot so povedali na včerajšnjem srečanju z novinarji, so najbolj pogost onesnaževalce morskih voda ogljikovodiki. Situacijo v Sredozemskem morju nadzira raziskovalni inštitut Ispra, ki pravi, da vsako leto v Sredozemskem morju pristane 600 tisoč ton škodljivih kemičnih snovi. Ker morje onesnažujemo tudi ob opravilih, kot je lahko čiščenje manjših plovil, so si zamislili spužve oziroma gobe, dolge po tri metre, ki lahko absorbirajo večje količine onesnaženih snovi. Tržaška marina bo lahko računala na komplet desetih gob FoamFlex, vsako spužvo pa je mogoče na novo uporabiti 200-krat. Kot so še povedali, lahko vsak kilogram materiala med svojim življenjskim ciklom absorbira do šest ton organskih spojin iz ogljika in vodika. .