Pri oblačenju noše ne gre kar tako

»Dajmo se na to kraško ohcet pripraviti tako, kot je treba. Vsak detajl ima pri noši svoj smisel, zato je prav, da se držimo pravil,« je Silva Perčič najprej opozorila radovedne oči, ki so bile v dvorani KRD Dom Briščiki pozorno uprte v primerke (tudi originalne) primorskih narodnih noš. V ponedeljek zvečer je tam namreč potekalo njeno predavanje o tem, kako pravilno sestavimo in nadenemo narodno nošo. Kot je na srečanju povedala predsednica društva Nadia Skabar, si je delavnico zamislila odbornica pri društvu Kraški dom Melania Calzi, in sicer zato, da ne bi na letošnjem ljubezenskem prazniku prišlo do »napak« pri nošenju tradicionalne obleke.

Kako naj se torej primerno pripravimo za kraško ohcet? Naj najprej povemo, da otroci nekoč niso hodili na poroke, časi pa so se spremenili. Najmlajšim lahko danes nadenemo srajčko, ki seže vse do gležnjev. Nekoliko starejšim dečkom pa damo srajco v hlače z eno samo naramnico. Te so nekoč dobili za v šolo, srajca pa se nikoli ni spremenila, le krajšala se je, medtem ko se je otrok daljšal.