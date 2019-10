Pri Padričah se je avtomobil prevrnil na bok

Na državni cesti 202 je pod Padričami popoldne malo pred 17. uro iz še nepojasnjenih vzrokov avtomobil toyota rdeče barve zapeljal s cestišča in se prevrnil na bok. Voznica se je sama izvlekla iz vozila in ni utrpela hujših poškodb, reševalci službe 118 so jo vseeno prepeljali na opazovanje v katinarsko bolnišnico. Gmotna škoda je velika. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice, karabinjerji, osebje družbe ANAS in lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.