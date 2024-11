V morju pri začetku pomola Audace v Trstu so danes v jutranjih urah našli truplo. Šlo naj bi za mladega moškega, starega približno 30 let. Umrl naj bi po padcu v vodo. Po prvih nepotrjenih podatkih naj bi to bil migrant. Reševalci službe 118 so na kraj prišli približno okrog 7.30, poskušali so ga oživljati, vendar mladeniču ni bilo več možno pomagati.

Vzrok smrti ni še znan. Na prizorišču so policija, pristaniška kapitanija in gasilci.

Več sledi