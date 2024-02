Pri Proseku avtomobil podrl kolesarja

Ob trgovskem središču Lanza pri Proseku je danes zjutraj v križišču pri deželni cesti št. 35 okrog 8.30 avtomobil fiat 500 sinje modre barve podrl kolesarja, ki se je pri padcu poškodoval. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki je prispelo z reševalnima voziloma in zdravniškim avtomobilom, mu je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravstveno oskrbo so nudili tudi osebi, ki je bila za volanom avtomobila. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.