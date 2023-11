Pri Proseku trčila motor in kombi

Ob trgovskem središču Lanza pri Proseku sta danes zjutraj na deželni cesti št. 35 silovito trčila 35-letni motorist in kombi. Motorista je odbilo na cestišče, pri čemer se je huje poškodoval. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in zlom noge. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.