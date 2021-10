Pri Proseku zablestela očiščena jama

»Ko je pred nekaj desetletji nekdo odvrgel papirček na tla, so stari rekli: ‘Pusti na tleh, da bodo imeli smetarji kaj delati!’. Danes večina ljudi niti slučajno ne meče smeti na tla in, če jih opazi, jih kvečjemu pobere. Odnos do okolja se je spremenil,« je dejal Marco Restaino, član jamarskega društva Adriatica, ko je skupaj s članoma skupine SOS Carso Furiom Alessijem in Cristianom Bencichem včeraj dopoldne opisal dveletno obsežno čiščenje jame št. 91/102 VG pri Proseku.

Tako kot so odvrgli papirček na tla, so ljudje v preteklem stoletju brez pomislekov odlagali v naravo kosovne odpadke, ko tako ravnanje še ni bilo prepovedano. Na Krasu so jame večkrat postale idealna odlagališča starega pohištva, bele tehnike, igrač, vozil in drugih smeti. Skupina prostovoljcev SOS Carso si v zadnjih letih prizadeva, da bi divjih odlagališč iz preteklega stoletja na Tržaškem ne bilo več. »Opazili smo namreč, da v vse votline in na površine, ki smo jih v letih očistili, nihče ni več odlagal kosovnih ali drugih odpadkov. Še vedno aktualno pa je odlaganje gradbenega materiala ob belih cestah in kraških poteh,« je dejal Bencich in prisotne, ki so na Facebook strani skupine in iz časopisov izvedeli, da bodo prostovoljci predstavili opravljeno delo, povabil k ogledu jame. Ta je bila še pred dvema letoma popolnoma nedostopna, pokrita z odpadki in že celih 70 let zaprta.