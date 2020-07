Pri sebi imel marihuano

Tržaški karabinjerji so preteklega 6. julija zaradi posesti droge aretirali 27-letnega nigerijskega državljana s stalnim bivališčem v Trstu. Mladenič, ki doslej še ni imel opravka s pravico, se je malo prej peljal z vlakom proti Trstu, ko ga je opazil podčastnik karabinjerskega poveljstva v Ul. Hermet, ki je bil tisti dan prost in se je nahajal v istem vagonu. Podčastniku se je obnašanje mladeniča takoj zazdelo sumljivo, zato mu je po izstopu iz vlaka na tržaški glavni postaji sledil do Trga Liberta, kjer so ga že čakali drugi kolegi, ki jih je bil preventivno obvestil. Nigerijca so ustavili in pregledali, pri čemer se je podčastnikov sum izkazal za utemeljenega, saj so našli kar osem v celofan zavitih zavojčkov marihuane, ki so skupno tehtali več kot 200 gramov. Drogo so zasegli, mladeniča pa aretirali in zanj po nalogu tožilstva odredili hišni pripor. 9. julija zjutraj je aretacijo potrdil tudi sodnik za predhodne preiskave.