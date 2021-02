Pri stiku z občani jim pomagata splet in telefon

Tržaška lokalna policija dan za dnem gradi poseben odnos z občani, s katerimi se povezuje s pomočjo najnovejših komunikacijskih kanalov. Prvi med temi je spletna stran, kjer lahko vsakdo izbrska naslove in telefonske številke uradov. Odkar je nastopila pandemija se na platformi Gotomeeting vrstijo odprta tematska srečanja.

Ko pa gre za nujne primere, se ljudje obrnejo do operativno-komunikacijskega centra, ki prejme na leto skoraj 35 tisoč klicev. Točneje je med 2. aprilom 2019 in 29. februarjem 2020 telefon zabrnel 34.970-krat, po nastopu pandemije pa se je povprečno število klicev še povečalo.

Hiter in neposreden stik z občani je dandanes temeljnega pomena za lokalno policijo, ki se v zadnjih letih redno poslužuje družbenih omrežij. Od leta 2016 pa je najbolj priljubljen način komuniciranja pisanje na Facebook stran Agente Gianna, profil prijazne lokalne policistke, ki nosi ime po prvi tržaški mestni redarki in profesionalno odgovori na vsako prošnjo. Že v zgodnjih jutranjih urah sicer prejme pozdrave najbolj zvestih Facebookovih prijateljev. Teh je 13.438, medtem ko je všečkov na strani do včeraj bilo 12.564. Gianna objavi najmanj dve novici na dan oz. več kot 700 na leto. V času pandemije je med 12. marcem in 11. junijem prejela 10.250 nujnih sporočil, povezanih z nespoštovanjem ali pojasnjevanjem koronavirusnih predpisov.