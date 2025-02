Pri Sv. Ivanu zagorela dimna cev dvonadstropne hiše

Tržaški gasilci so okrog 17.30 posredovali pri Sv. Ivanu, kjer je v Ulici San Pelagio zagorela dimna cev enodružinske dvonadstropne hiše. Uporabili so avtolestev in požar gasili z višine, drugi del ekipe pa je preprečil, da bi se dim valil v notranje prostore. Ogenj so kmalu pogasili. Pogorišče so zavarovali, nato so s termokamerami ugotovili, da na strešnih tramovih ni morebitnih skritih žarišč. Nazadnje so v vseh bivalnih prostorih še preverili morebitno prisotnost strupenih plinov in ob 19.30 intervencijo zaključili.