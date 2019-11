Pri Sv. Jakobu našli truplo

V Ulici del Veltro pri Sv. Jakobu so v soboto ponoči dobili truplo. Po poročanju tržaškega dnevnika gre za 75-letnega Libera Fotija. Žrtev so dobili na balkonu stanovanja v tretjem nadstropju, kjer je priletnik živel. Na njem so dobili rez pri vratu, na balkonu pa je ležal v najlonski vreči. Zločin preiskuje policija, na kraju dogodka so bili tudi gasilci in forenziki.

Gasilci so v stanovanje vstopili po balkonu, potem ko so sosedje obvestili policijo. Pokojnika namreč dalj časa niso opazili. Zaradi intervencije gasilcev, je bila ulica nekaj ur zaprta.