V Ulici Veronese pri Sv. Jakobu, blizu liceja Oberdan, je popoldne 17-letni skuterist padel in se poškodoval. Na kraj sta prispela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo zaradi izpaha gležnja. Vzroke nesreče in domnevno vpletenost avtomobila preiskujejo lokalni policisti.