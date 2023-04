Pri umorjenem našli kokain s Pujso Pepo

Na koprskem okrožnem sodišču se je pred spremenjenim senatom in prek video povezave s koprskim zaporom znova začelo sojenje Zasavcu Nejcu Sernelu, so poročale Primorske novice. Kobjeglavcu Darju Grmeku, ki so ga pred dobrim letom našli umorjenega, naj bi prodal pol kilograma kokaina. Obtoženi trdi, da pokojnega ni poznal.

Kriminalisti so v hiši umorjenega Darja Grmeka našli več različnih vrst prepovedane droge, na enem od paketov pa so zavarovali biološko sled, ki jih je po preiskavah na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju pripeljala v Zasavje. Avgusta lani se je v priporu tako znašel 38-letni Nejc Sernel. Njegov DNK so našli na paketu, v katerem je bilo 499,48 grama kokaina. Po obtožnici koprskega tožilstva naj bi kokain Grmeku v Kobjeglavi prodal neugotovljeno kdaj med oktobrom 2021 in aprilom 2022.

Grmeka so, spomnimo, sosedje našli mrtvega 2. aprila lani, koprski kriminalisti pa so umora osumili Adriana Petelina iz Devina. Koprsko tožilstvo je lani jeseni proti njemu vložilo obtožnico, v kateri mu očita, da je 1. aprila lani 57-letnemu Grmeku vzel življenje na grozovit način. Pri Kraševcu, ki naj bi se ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, naj bi tudi sam kupoval drogo. Po obtožnici naj bi ga umoril iz koristoljubja, saj naj bi mu dolgoval več deset tisoč evrov.

Tožilstvo Petelinu očita, da je Grmeka z nožem in vrtnimi škarjami zabodel kar 25-krat, še nekajkrat pa naj bi ga porezal po glavi, vratu, prsnem košu in hrbtu. Kraševcu je zaradi obsežne krvavitve odpovedalo srce. Petelin naj bi na zatožno klop koprskega sodišča sedel predvidoma v začetku maja, ko se bo lahko izrekel glede krivde.

Za ime umorjenega naj bi izvedel, ko je bral ovadbo

Sojenje Nejcu Sernelu se je v začetku minulega tedna zaradi spremembe v senatu začelo znova, tokrat prek video povezave s koprskim zaporom. “Grmeka nisem nikoli videl, zanj nisem nikoli slišal ... Nikoli nisem bil v Kobjeglavi,” je obtoženi zatrjeval že v preiskavi. Za ime umorjenega naj bi izvedel, ko je prebral kazensko ovadbo. V zagovoru je Zasavec povedal, da ne ve, kako so se njegove biološke sledi znašle na paketu kokaina. Dopustil je možnost, da so se na kakšen predmet prenesle v partnerkinem lokalu v Zasavju, kjer je delal kot vzdrževalec.