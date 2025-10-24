V Križ prihajajo semaforji

Na križišču med deželno cesto Prosek-Sesljan in odcepom za Brišče v Križu, kjer je bila nekoč gostilna »pri Vereni« in je danes picerija, bodo končno namestili semafor. Strošek sto tisoč evrov bo krila Enota deželne decentralizacije (EDR), semafor pa bo ob soglasju zgoniške občine namestila tržaška občina. Dela naj bi stekla v roku nekaj tednov. Nevarno in slabo razsvetljeno križišče je večkrat prizorišče prometnih nesreč.

Za postavitev semaforja se je zavzemal zahodnokraški rajonski svet. Njegov predsednik Pavel Vidoni si prizadeva tudi za večjo varnost na omenjeni deželni cesti, kjer je hitrostna omejitev petdeset kilometrov na uro, marsikateri voznik pa tega ne upošteva. V kratkem naj bi na odseku, ki prečka Križ, postavili nova svetlobna opozorila, podobna tistim, ki so jih svojčas namestili v Nabrežini.

Vidoni je na srečanju s kriško sekcijo VZPI - ANPI Evald Antončič - Stojan napovedal, da bo parkirišče ob nogometnem igrišču kmalu nared (načrt je pripravila arhitektka Erika Košuta), nerešeno pa ostaja vprašanje parkirišč v starem vaškem jedru Križa. Že nekaj let se sicer govori o večjem parkirišču na srenjskem zemljišču ob cesti, ki povezuje cerkvico sv. Roka z deželno cesto.

Srenja je že pristala na to rešitev, Občina Trst tudi, obljubam pa (še) niso sledila dejanja. Vidoni upa, da se bo zadeva premaknila z mrtve točke, kot je med ogledom območja pred časom obljubil tržaški župan Roberto Dipiazza.

Kaj pa semafor nad obalo?

Manj optimist je predsednik rajonskega sveta glede možnosti postavitve semaforja na cesti, ki povezuje Križ z Obalno cesto. Na ozkem klancu pod pokopališčem prihaja večkrat do zastojev, tako da bi semafor lahko urejeval tukajšnji promet.

Načrt je precej težko izvedljiv, tudi zato, ker mu nasprotujejo nekateri krajevni prebivalci. Pred leti je župan Dipiazza predlagal, da bi cesta do Brojnice postala enosmerna, načrt pa je padel v vodo zaradi nasprotovanja cestnega podjetja FVG Strade. V primeru prometnih nesreč ali zapor Obalna cesta namreč nujno potrebuje zasilni izhod skozi Križ.