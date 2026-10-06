Pričenja se papirnata Barcolana

Alex Bellini, eden najbolj prepoznavnih italijanskih raziskovalcev in predavateljev o okoljskih temah, ki živi in dela v Trstu, bo danes gost na literarnem festivalu Papirnata Barcolana (Barcolana. Un mare di racconti). Ob 18.30 bo v Domu glasbe v Ul. Capitelli 3 predstavil svojo najnovejšo knjigo Pensa se non ci avessi provato. Lezioni da un viaggio che vale una vita, ki je izšla pri založbi Sonzogno ob 20. obletnici njegovega največjega podviga - prečkanja Atlantskega oceana na kanuju, ki ga je opravil leta 2006 iz Genove do Fortaleze v Braziliji. O podvigu je posnel tudi dokumentarec Rotta.Jutri bosta ob 17.45 v gosteh slovenska avtorja Mirt Komel s svojim romanom Detective Dante. Indagine a Nova Gorica (Qudulibri) in Tadej Golob s svojim Avevo le mie ragioni (Ronzani).Mirt Komel, filozof in pisatelj, rojen v Novi Gorici ter profesor na Univerzi v Ljubljani, je po romanu Il giglio spezzato napisal neko predzgodbo, posvečeno svojemu liku, briljantnemu detektivu Danteju D. Tudi Tadej Golob, pisatelj, novinar in alpinist iz Maribora, dobitnik prestižne nagrade Kresnik, je na strani romana ponovno privabil svojega inšpektorja Tarasa Birso, ki je bil že glavni junak romana Dove nuotano i pesci gatto. Program je obširen in je na voljo na tej povezavi.