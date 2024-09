Pričenjajo se Dnevi evropske kulturne dediščine

Že jutri (v petek) bo v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) ob 17. uri na sporedu sprehod po parku Vile Sartorio. Marta Ivašič, profesorica in raziskovalka lokalne zgodovine, bo udeležence izpred vhoda v park v Ulici Modiano peljala po poteh filozofije ter predstavila bogato zgodovino te zelene površine pri Magdaleni. Pri tem bodo sodelovali tudi krajani, povezani v odbor Maddalena vive.

Niz dogodkov, ki so ga včeraj predstavili na Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu, se bo v soboto nadaljeval s sprehodoma po nabrežinskem Bregu z naslovom Začetki Nabrežine, z Brega na Kras. Arheolog Ivan Marija Hrovatin, ki v arhivih raziskuje srednjeveško poselitev Krasa do 18. stoletja, bo pohodnike vodil po Ribiški poti do nabrežinskega portiča Pri čupah. Ob 10. uri bo sprehod potekal v italijanskem jeziku, ob 16. uri pa v slovenščini. Zbirališče bo pred Nižjo srednjo šolo Igo Gruden. Drugi voden ogled po nabrežinskem starem vaškem jedru bo na sporedu 12. oktobra, prav tako ob 10. oziroma 16. uri.

Ostanen - Rimango je dokumentarni film o izseljencih iz Benečije in zgornje Terske doline, ki so se iz tujine vrnili v domače kraje. Podlaga zanj so video intervjuji, ki sta jih izvedla Aleksej Kalc, član upravnega odbora Zveze slovenskih izseljencev iz Furlanije - Julijske krajine, in njen direktor Renzo Mattelig. Profesorica Elisabetta Giustini je posnetke povezala v izvirno video pripoved, ki jo bodo v sredo, 2. oktobra, ob 18. uri predvajali v Narodni in študijski knjižnici v Ulici sv. Frančiška 20. 16. oktobra pa bodo film predvajali v Gorici, v kinu BorGO Cinema na Raštelu 57/59.

V četrtek, 3. oktobra, prireja Slovensko kulturno društvo Vesna iz Križa predavanje z naslovom Viktor Sulčič, arhitekt. Irena Mislej in Aleksej Kalc bosta predstavila zgodbo arhitekta med Križem in Argentino, pogovor z njima bo vodil domačin, novinar Sandor Tence. 6. oktobra ob 9. uri bo izpred KB centra v Gorici (Korzo Verdi 51) krenil sprehod po slovenskih kotičkih tega mesta. 11. oktobra ob 17.30 bodo Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, društvo Bubnič-Magajna in Primorski dnevnik razkrili zmagovalce literarnega natečaja Na poti domov ter natečaja fototeka.it.

14. oktobra bo ob 9. uri v Gropadi potekala delavnica suhozidne gradnje pod vodstvom Karin Lavrin. Dogodek soorganizirata Partnerstvo kraške suhozidne gradnje in Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Celoten program najdete na tej povezavi.