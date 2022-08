Prihaja Etno Histeria World Orchestra

Na dvorišče kulturnega društva Barkovlje v Ulici Bonafata 6 prihaja orkester Etno Histeria. Danes (v ponedeljek, 1. avgusta) ob 20.30 bo 100-članska mlada zasedba nedvomno navdušila vse ljubitelje glasbe in glasbene improvizacije.

Etno Histeria World Orchestra je mednarodni projekt, ki že 20 let združuje vrhunske glasbenike s celega sveta. Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja in ustvarjanja med vinogradi slovenske Istre se v edinstveni zasedbi odpravlja na turnejo in na raznih koncertih ponuja v poslušanje skladbe iz vsega sveta ter jih dodatno začini z avtorskim pristopom vsakega člana posebej. Stočlanski orkester, ki ga vodi skupina izkušenih mentorjev, igra brez partitur in z improvizacijo ustvarja vsakič nove dinamike. Skupina mladih glasbenikov v dvournem programu interpretira skladbe, ki poslušalce pospremijo od Latinske Amerike preko Istre vse do Skandinavije in še naprej do Bližnjega vzhoda. Dvajsetletnico delovanja orkestra bodo zaznamovali koncerti na odrih, v vaških jedrih, zaporih in drugih ustanovah, v improviziranem studiu z živim prenosom ter spektakularni zaključek z mnogimi gosti na festivalu Plavajoči grad 2022. Etno Histeria World Orchestra je unikaten tudi zato, ker se po turneji skupina razide. Večer prireja Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju s Hangar Teatri in v sklopu poletnega festivala Trieste Estate. Mladi člani Barkovljanskega mladinskega krožka bodo goste večera svežili s hladno pijačo.