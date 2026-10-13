Prihodkov na Barcolani niso prijavljali

Barcolana je v Trst pritegnila več kot pol milijona obiskovalcev, veliko je bilo stojnic, ki so na nabrežju in v mestnem središču prodajale hrano, pijačo in drugo blago vseh vrst. Število denarnih transakcij je bilo po pričakovanjih prav tako visoko. Tržaški finančni policisti so izvajali poostren nadzor, preverjali so predvsem, ali so trgovci elektronske blagajne povezali z napravami za brezstično plačevanje in Agencijo za javne prihodke, kot to predvideva zakon.

Ugotovili so, da je nekaj trgovcev, predvsem lastnikov stojnic s hrano in pijačo, kršilo zakon in prihodkov ni pravilno prijavljalo. Nekateri blagajn niso povezali z napravami za kartično plačevanje, nekateri pa so strankam, predvsem v večernih urah, lagali, da strojčki za brezstično plačevanje ne delujejo, pri čemer so plačila za hrano in pijačo prejemali v gotovini, ki je niso prijavili Agenciji za javne prihodke.

Finančni policisti so med jadralskim praznikom odkrili 43 primerov kršitve pravil v zvezi s prijavljanjem prihodkov Agenciji za javne prihodke. V enajstih primerih so ugotovili, da so bili delavci na stojnici zaposleni »na črno«. V petih primerih pa, da trgovci niso imeli ustreznih dovoljenj za prodajo blaga. Zasegli so tudi 3000 izdelkov, v glavnem je šlo za oblačila, nakit in okrasne predmete za dom.